López Miras se mostró contundente cuando Ana Terradillo le preguntó por esa “buena sintonía” entre PP y Junts: “No va a haber una alianza entre el Partido Popular y Junts. ¿Y por qué no lo va a haber? Por dos cuestiones. Una, no veo a Puigdemont apoyando a un partido que cree en la unidad territorial de España y que está en contra, por ejemplo, de la financiación singular de Cataluña. Y en segundo lugar, y esto sí que aquí me juego lo que haga falta, no vamos a ver nunca al presidente Feijóo en Waterloo, o fuera de España, reuniéndose con un prófugo de la justicia como es Puigdemont”.