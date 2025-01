Errejón negó en su declaración haber forzado a Mouliáa. "No es cierto que la agarrara, no es posible que le pudiera agarrar sin que nadie me dijera nada. Coincidimos en la cocina, hablamos de manera más cercana y le cogí la mano para irnos al cuarto. Entramos en el cuarto y nos besamos".

Errejón ha declarado que la habitación no tenía pestillo. "No recuerdo ningún pestillo, lo que dice es falso. Vamos y nos besamos mutuamente, acabamos en la cama como dos personas que buscan cama, no recuerdo cuánto duró. No me saqué el pene, le toco el culo, el pecho y nos besamos. No tenía pensado tener relaciones sexuales ahí, como preliminar, no recuerdo cuántos minutos fueron. Paramos porque no somos adolescentes y estábamos en casa ajena", declaraba Errejón.