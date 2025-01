Gómez ha explicado que han intentado contactar con el Ministerio de Defensa, pero no han obtenido respuesta: "Lo primero es que el Ministerio no está respondiendo a nuestras preguntas. Nosotros lo estamos haciendo todo por escrito", ha señalado. Además, ha mostrado su preocupación por la falta de atención a las quejas de los militares: "Lamentablemente, el Ministerio no deja de decir que nosotros no somos competentes para preocuparnos por nuestro personal", una actitud que califica de preocupante debido al secretismo que rodea las circunstancias en las que viven.