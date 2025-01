Óscar Puente lleva al Consejo de Ministros un macrocontrato de 660 millones para el mantenimiento de la red ferroviaria

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha estado este lunes en 'La mirada crítica'

Óscar Puente, sobre el caso Ábalos: "Yo le percibía como alguien incapaz de hacer eso por inteligencia"

Este miércoles 22 de enero, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha estado en directo en 'La mirada crítica' para hablarnos de la actualidad política que agita nuestro país y de los múltiples frentes que tiene abiertos el Gobierno.

A la primera pregunta que se ha enfrentado Puente ha sido a si se está posicionando como el nuevo Sánchez: "Dicen que la tele es máxima actualidad, pero yo ese dosier lo veo un poco desactualizado porque nos remite a épocas que me resultan muy lejanas. Llevo una temporada que soy más bien el osito Mimosín, no ese otro político que retratan. No he cambiado, simplemente me he adaptado a la situación".

Además, el ministro asegura que a Pedro Sánchez todavía le queda tiempo en La Moncloa: "Sánchez tiene para dos años más hasta las elecciones y otros cuatro más porque volverá a ganar. Queda mucho para su sucesión", ha asegurado.

Óscar Puente, de Junts: "La palabra socio en este caso está mal empleada, nuestro socio es Sumar"

Sobre qué va a pasar con Junts, Puente ha comentado: "No lo sé, pero ¿qué va a pasar con el PP? ¿Va a dejar a los pensionistas sin subidas o a los usuarios de transporte público sin ayudas? Junts es solamente otro un grupo político más. La palabra socio en este caso no está correctamente empleada porque nuestro socio es Sumar y el resto son alianzas parlamentarias que pueden producirse o no en función de las circunstancias".

"Parece que han anunciado que no van a votar a favor, ahora vamos a ver si lo cumplen. Los pensionistas también son de Cataluña, vamos a ver cómo les trasladan a ellos que van a votar en contra. La composición del Parlamento la han decidido los ciudadanos y nosotros tenemos que gestionar esa situación", ha sentenciado el ministro.

Sobre si el Gobierno se toma en serio las amenazas de Junts, Puente ha dicho: "Nosotros mantenemos un contacto bastante fluido con ellos, tratamos de escuchar y de entender su realidad, algo que no es fácil. También tratamos de dar cumplimiento a los compromisos que hemos alcanzado, aunque también es verdad que algunas de las cosas que se nos achacan no son responsabilidad directa nuestra".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible también ha hablado del Fiscal General del Estado: "Que yo sepa nonos ha comunicado nunca que quiera dejar su cargo". Además, se ha pronunciado sobre el borrado de los mensajes: "Lo de los terminales a mí me tiene loco porque creo que es algo habitual, pero es que el contenido del terminal no tienen nada que ver con el terminar porque hay un volcado de datos. Uno cambia de móvil y traslada el contenido. No se ha encontrado nada y quien acusa es quien debe probar, pero el que acusa no ha encontrado ninguna prueba, por eso me tiene totalmente desconcertado que se continúe con la investigación contra este señor".

Además, Puente ha escuchado en directo a Aldama asegurando que hay una denuncia que apunta a que Begoña Gómez tiene millones en el extranjero y ha dejado clara su postura.