Los magistrados sostienen que, aún aplicando el porcentaje de error del 5%, "el acusado circulaba, al menos a 204 k/h" cuando fue cazado por el radar. Y explican que "las dudas iniciales de los agentes, que no contaban con el preciso margen de error, no puede servir para bloquear lo que es una verdad incontestable, y lo es que circulaba a más de 200 km/h por la autovía limitada a 120 km/h".

El tribunal precisa que para condenar a Baltar por este delito no necesita que haya producido "un concreto peligro para la vida ni la integridad física de las personas", sino que "se consuma con superar los márgenes de velocidad establecidos".

En el marco del juicio, el abogado de Baltar defendió que no se le podía juzgar por unos hechos que ya fueron resueltos por la vía administrativa. A su juicio, ello supondría una vulneración del principio 'non bis in idem', que impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento.