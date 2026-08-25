El PP afea al Gobierno de haber gestionado la crisis migratoria en Ceuta "en chanclas y bañador"

La crisis migratoria en Ceuta llega al Congreso: Robles, la primera ministra en dar explicaciones de su gestión

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El consejo de Ministros se reúne este martes para hablar de la crisis migratoria en Ceuta que sigue alterando la vida en la ciudad autónoma, un mes de después de la entrada masiva de más de 72.000 personas. El Gobierno aprobará la creación de un mando único para gestionar la emergencia que estará coordinado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Con el tono cada vez más bronco del enfrentamiento político y a punto de cumplirse un mes desde que estalló la crisis el consejo de ministros, el primero tras el verano, creará el mando único para Ceuta, como reclamaba el Gobierno de Juan Jesús Vivas para reforzar la seguridad fronteriza, gestionar los retornos, y revitalizar la economía de la ciudad autónoma.

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Los detalles los ha adelantado el vicepresidente Carlos Cuerpo. Para el PP, que ha todas estas medidas llegan tarde y afean al Ejecutivo que Pedro Sánchez no estuviera más presente en la gestión de la grave situación que enfrenta la Ciudad autónoma con miles de migrantes por sus calles que han alterado la normalidad de sus vidas.

El portavoz popular, Borja Sémper ha acusado al Ejecutivo de haber gestionado la crisis en "chanclas y bañador". un Gobierno no puede colgar el cartel de cerrado por vacaciones", ha dicho.

La mesa del Consejo de Ministros abordará las medidas económicas y sanitarias, adelantadas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como para la población ceutí.

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Entre ellas, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España.

El Gobierno declarará la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad autónoma y constituirá un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria, como anunció este lunes el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.