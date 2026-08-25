Hasta ocho ministros responderán por su gestión a la situación de emergencia en Ceuta

España solicita a Bruselas financiación de emergencia ante la crisis migratoria en Ceuta

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La crisis de Ceuta y la gestión del Gobierno ha llegado al Congreso con la presencia de dos ministros que responderán a las preguntas que siguen rondando al Ejecutivo. ¿Qué pasará con los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma? ¿En qué situación sanitaria se encuentran? ¿El Gobierno sabía algo de la llegada masiva del 30 de julio, fueron alertados o no por el CNI? La titular de Defensa, Margarita Robles, será la primera en comparecer.

Los representantes del Gobierno ofrecerán en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta, a la que seguirán otros siete ministros que también darán cuenta de su gestión tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

Un día después de Robles comparecerán los ministros de Presidencia y Sanidad; el día 28 lo harán los titulares de Exteriores, Interior e Inclusión y el último día del mes será el turno de las de Juventud e Infancia y de Igualdad, todos ellos a petición propia.

Robles interviene en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja el mismo día que tiene lugar la primera reunión del Consejo de Ministros tras el parón estival, en la que Ceuta centrará el interés.

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La comparecencia está marcada por un clima de crispación política derivado del choque entre el Gobierno y la oposición sobre la forma en que se está abordando la crisis.

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La ministra, como hace siempre, mantendrá una férrea defensa de la profesionalidad con la que los militares desplazados a la ciudad autónoma para apoyar a las fuerzas de seguridad están gestionado una situación delicada.

Tendrá que responder a las denuncias de las asociaciones militares sobre las precarias condiciones en las que están alojados los efectivos desplegados en Ceuta en dependencias en desuso y en situación de hacinamiento.

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La alarma saltó tras confirmarse un brote de sarna entre los militares que el Ministerio de Defensa ha desvinculado del contacto directo con los inmigrantes.

Robles ha sido la representante del Gobierno más dura con Marruecos

La ministra acude a la cita tras haber exigido públicamente a las autoridades de Marruecos que investiguen "hasta el final" las circunstancias que propiciaron la avalancha migratoria.

Para Robles, resulta "inaceptable que se utilice a personas y a menores de edad echándolos a la muerte" y ha advertido de que quienes hayan consentido o tolerado estas maniobras a través de las redes sociales deben asumir sus responsabilidades.

Ante las pretensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, Robles ha afirmado con contundencia que ambas ciudades son “españolas, españolísimas y no se tocan”.

Es probable también que la oposición exija explicaciones sobre por qué los servicios de información no advirtieron al Gobierno de la entrada masiva. Aunque Robles no ha querido entrar en el debate es previsible que haga una defensa firme de la labor de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La comparecencia llega también precedida de otra polémica derivada de lo que el PP considera un "desplante" al Senado, al negarse Robles, al igual que otros ministros, a acudir a una citación para dar explicaciones en la Cámara Alta sobre esta crisis.