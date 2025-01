Si comparamos las familias de antes con las de ahora, nada tienen que ver. Incluso se da la circunstancia de que los hijos, ya con la treintena, no han abandonado el nido o han vuelto por motivos económicos , principalmente. Los padres, sin ser muy conscientes, siguen consintiéndoles y tratándoles como si siguieran siendo unos niños. En Uppers estamos comprobando cómo ellos “se aprovechan, claro está”, de modo que es el momento de establecer normas importantes para hijos adultos que viven en casa todavía .

Tiene su trabajo y gana su dinero, pero se comporta como si estuviera en un hotel con sus tres comidas riquísimas diarias y servicio de lavandería. Sin embargo, el salario no le alcanza para vivir solo . Se dan situaciones más delicadas, pero otras son “sangrantes”, como cuando ha empezado varías vías de formación pero ninguna ni le agrada ni le llena o ha probado a trabajar en diversos sitios, cree que le pagan poco para lo que cree que se merece y abandona.

Así, siempre hay dos caras en una misma moneda. Lo explica el psicólogo clínico Mark McConville en su libro Fracaso al despegar: por qué su veinteañero no ha crecido... y qué hacer al respecto. Aconseja que: “ Si tu hijo que vive contigo , está motivado, buscando empleo , lleno de energía activa, simplemente apóyalo ”. Sin embargo, añade McConville, “ aquel que ha sufrido reveses y se aprovecha de la apatía es el que hace que sus padres se sientan frustrados e indefensos”.

Puede que haya llegado el momento de plantarse como padres . Ya no convive una familia formada por los progenitores e hijos adolescentes , la realidad es que ahora comparten vivienda varios adultos que constituyen parte de una misma familia, lo que se diferencia bastante del primer escenario.

Teniendo presente que puede que por falta de recursos económicos u otros impedimentos un hijo, a pesar de ser adulto, no tenga la posibilidad de abandonar el nido, es hora de establecer normas importantes y que sean respetadas para mejorar la convivencia.

Sin rodeos, hay que explicar que para seguir viviendo bajo el mismo techo deben cambiar las cosas. En esa conversación los padres pueden preguntar por los planes de futuro de cara a su independencia. Es cierto que a un adolescente de 18 años le cuesta contestar a ese tipo de asuntos a no ser que tenga claro desde muy joven su profesión futura. En cambio, un adulto de 28 o 30 años no tiene excusa y si se ha estancado porque sus expectativas no se han cumplido debe saber reaccionar y reconsiderar otras estrategias que le faciliten ser autónomo económicamente.