Los cuatro hábitos que cambiaron su vida tras tocar fondo: "A mí me funcionaron"

Sara Palau, psicóloga y psicoterapeuta especializada en técnicas de liberación emocional, ofrece su propio método para calmar el cerebro emocional y alcanzar un equilibrio duradero.

El tapping es una de las técnicas más desconocidas, sin embargo esta psicóloga asegura que es una herramienta muy útil para calmar el cerebro emocional.

La vida de la psicóloga Sara Palau dio un giro cuando a los 35 años le detectaron distonía cervical, también conocida como tortícolis espasmódica, una afección dolorosa en la que los músculos del cuello se contraen involuntariamente y hacen que la cabeza se tuerza o gire hacia un lado. La distonía cervical también puede hacer que la cabeza se incline sin control hacia adelante o hacia atrás.

Esta discapacidad la obligó a cambiar su vida. Se enfocó en estudiar Psicología y practicar con ella misma todas las técnicas que iba aprendiendo para sobrevivir. A pesar de que un psiquiatra y neurólogo le comunicó que no podría dejar la medicación nunca, sí lo consiguió. Y no solo eso, abrió una consulta para luchar precisamente contra la sobremedicación y compartir todas las técnicas que le han servido, primero de forma presencial y después online en EE.UU., Sudamérica, España y resto de Europa.

“Al ver que funcionaban me emocionaba, algo que me daba a entender que, a pesar de las diferentes situaciones que se dan en diferentes partes del mundo, el cerebro emocional funciona igual. Ahora mi discapacidad ha empeorado tanto que he tenido que cerrar la consulta presencial y online, y fue frustrante, pero a la vez ha sido una oportunidad que coincidió con la llegada de mi libro”, explica a la web de Informativos Telecinco. El libro al que se refiere es ‘Los cuatro hábitos que cambiarán tu vida’ (Editorial Grijalbo), una guía con cuatro herramientas que, asegura, te ayudarán a calmar el cerebro emocional y alcanzar un bienestar y equilibrio duraderos.

“¿Es mala suerte tener que cerrar el despacho o es buena suerte no estancarse y vivir una nueva etapa? Solo sé que nuestro cerebro está diseñado para la adaptación. Si te subes a la tabla y surfeas esa ola que no te gusta y te da miedo, tendrás salud mental. Si te agarras a la tabla, rígida, intentando controlar las olas por miedo al cambio, mientras tu cuerpo —y probablemente tu mente— se vuelve más rígido, será más fácil que te rompas”, añade Sara, psicóloga y psicoterapeuta especializada en técnicas de liberación emocional, hipnosis clínica y talleres de meditación.

Los cuatro hábitos que cambiarán tu vida

¿Cuáles son los cuatro hábitos que ayudaron a Sara Palau a mejorar los síntomas emocionales de su discapacidad? “El primero baja la intensidad de tu cerebro emocional para que el racional pueda concentrarse mejor. El segundo te ayuda a vaciar el armario de obstáculos que frenan tu desarrollo personal, social y profesional. El tercero es una nueva manera de funcionar, no es hacer más, sino hacerlo diferente para que los tres cerebros sumen y no se desestabilicen el uno al otro. Y el cuarto hábito es para las personas más exigentes que quieren conocer su personalidad, esa coraza que se termina de construir a los 7-9 años, por eso decimos 'es que yo soy así'. Esa coraza, que de pequeño te protegió, mientras tu cerebro racional se terminaba de formar (25 años), si luego no la rompes no puedes desarrollar todo tu potencial”, subraya.

El 'tapping', el método socrático, el mindfulness y el eneagrama son las cuatro herramientas que ella desarrolla en profundidad en el libro. El 'tapping' y el EMDR son dos técnicas con el mismo objetivo, estabilizar el cerebro emocional. “El 'tapping' es útil en cualquier situación que sientas tensión y no estés en peligro real. Por ejemplo, tengo un examen o una entrevista de trabajo o estoy en casa y solo de pensar que mañana tengo que ir a trabajar me pongo nervioso. Recuerdo el caso de una persona que estuvo a punto de renunciar a dirigir una empresa por su miedo a hablar en público, en cuatro sesiones lo solucionamos. En serio, apagar una alarma no es tan complicado”.

Por su parte, el método socrático es aquel que cuestiona los pensamientos negativos que tenemos en nuestra cabeza. Este método, tal y como sugiere, es útil para vaciar el armario. “Hay que vaciar la mente de obstáculos, de aprendizajes que no te aportan nada porque, si no lo haces, tu cerebro emocional se volverá a desestabilizar y no avanzarás”.

El cuarto hábito que propone y que puede cambiarte la vida es el mindfulness, en este caso mucho más conocido que los anteriores, o por lo menos, más extendido. El objetivo de mindfulness es desconectar el modo automático y vivir conscientemente. Entre sus beneficios están que aumenta la concentración, mejora la calidad del sueño, refuerza el sistema inmunitario, regular la ansiedad y el estrés negativo, ralentiza el envejecimiento, ayuda a conectarte mejor con las demás personas y contigo misma, mejora la digestión, baja el dolor muscular causado por la tensión, aumenta la resiliencia de tu cerebro emocional y consigue volver a un estado de serenidad y bienestar con más facilidad.

Por último, el cuarto hábito nos habla del eneagrama, una técnica milenaria que el filósofo y psiquiatra Claudio Naranjo dio a conocer en los años 70 del siglo pasado, y desde entonces ha sido utilizada por una gran cantidad de profesionales de la salud mental y el crecimiento personal como Borja Vilaseca, uno de los expertos más conocidos en la materia. La técnica describe nueve tipos de personalidad, cada una con unas características determinadas y diferentes del resto, de forma que cada uno de los llamados eneatipos reaccionan de una manera distinta a los estímulos externos e internos, y esto hace que pensemos y sintamos diferente. “Con los otros tres hábitos ya tienes estabilidad emocional, no es imprescindible esta herramienta, pero si eres una persona que quiere desarrollar todo su potencial, necesitas romper la coraza para liberarte de tu deseo y miedo básico”.

