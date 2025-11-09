Inés Gutiérrez 09 NOV 2025 - 19:00h.

El espacio en el que vivimos puede suponer una gran diferencia en nuestro bienestar físico y mental

Decoración de otoño: consejos para dar un aire nuevo a la casa en esta estación

MadridConvertir nuestra casa en nuestro lugar seguro, en el refugio donde poder calmar la mente y sentirnos en paz no siempre es sencillo, por suerte hay algunos trucos de decoración que pueden ayudarnos a conseguirlo. Convertir los espacios en lugares que nos ayuden a sentirnos bien, haciendo que se vean armónicos y ordenados, lo que ayudará a ordenar nuestra mente.

Trucos para redecorar tu hogar y enfocarte en tu bienestar

El entorno nos provoca emociones y puede influir sobre nuestro estado de ánimo. Son muchos los elementos que debemos tener en cuenta si queremos decorar nuestro hogar buscando el mayor bienestar emocional posible. Uno de ellos son los colores, cada color tiene un impacto psicológico diferente, algunos estimulan la energía, mientras que otros nos empujan hacia la tranquilidad (como sucede con los colores fríos, como el azul y el verde).

Los materiales son otro de los elementos que puede ayudarnos a crear espacios agradables y que inviten al bienestar, aquellos que son naturales lo consiguen con mayor facilidad como sucede con la madera, la piedra o el mimbre. Precisamente, apostar por dejar que la naturaleza entre en casa es también una buena idea, con plantas vivas, pero también con diseños naturales que se pueden incorporar en estampados o papeles pintados.

No se pueden olvidar las texturas, materiales que aportan confort, como sucede con algunos tejidos, como el terciopelo, los cojines suaves, las mantas de lana o las alfombras mullidas pueden ser grandes aliados.

Todos los detalles deben tenerse en cuenta y uno de ellos es la iluminación, siempre que se pueda es importante potenciar la luz natural, ya sea a través de amplios ventanales o multiplicando la que entre, aunque sea poca. En esto pueden ayudarnos los colores claros, los materiales de acabado brillante y los espejos. La vista no es el único de los sentidos que es clave, como ya hemos visto, el tacto también nos ayuda. Lo mismo sucede con el olfato, por lo que escoger los aromas adecuados puede facilitarnos las sensaciones positivas que buscamos.

Hay distintas maneras de decorar nuestro hogar cuando lo que queremos es mejorar nuestro bienestar y, si bien normalmente apostamos por el aspecto visual y estético, esta no es la única manera de lograrlo, tal y como defiende el Feng Shui, que estudia cómo influyen el entorno y la disposición del espacio en nuestro estado y tiene un enfoque energético, buscando el equilibrio entre los cinco elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, y la fluidez del chi. Muchos de los principios son similares, pues asegura que la luz, el color, la disposición del mobiliario y la limpieza también influyen.

En el extremo contrario encontramos la distribución tradicional de los muebles, apostando por crear espacios diferenciados en los que se puedan realizar distintas funciones. Aunque, tal y como señalábamos antes, una clave indispensable para encontrar el bienestar y el equilibrio en nuestra casa es el orden. El desorden supone mucho ruido visual que es innecesario, lo que puede provocar sensaciones negativas, desapacibles, que no queremos en casa. Una casa ordenada es una mente ordenada.