Bildu roza el sorpasso al PNV, pero Imanol Pradales será lehendakari

EH Bildu no logró el sorpasso... por poco. El PNV solo gana en Bizkaia mientras que Bildu gana en Álava y Guipúzcoa convirtiéndose en la fuerza hegemónica de la izquierda. Tanto es así que Podemos desaparece del parlamento vasco mientras que Sumar logra solo un representante.

EH Bildu ha logrado captar el voto joven y progresista hablando en campaña más de asuntos sociales que de independencia, aunque sea el himno elegido para recibir a Pello Otxandiano . De hecho se habló de ETA después de que el líder de Bildu no considerara a esta como un grupo terrorista , algo que marcó el final de la campaña ante las críticas del resto de formaciones. Como ha dicho Otxandiano tras los resultados electorales ya no hay un partido sobre el que se vertebra la sociedad vasca, hay dos. Y la alternativa al PNV es Bildu, nadie más.

El PNV ha ganado las elecciones en votos en Euskadi con 365.634, un 35,24%, pero Bildu se ha quedado más cerca que nunca con un 32,45% y 336.540 votos. Militantes del PNV han recibido a Imanol Pradales al grito de: "ari, ari, ari, Pradales Lehendakari", pero al seriedad es la nota predominante porque el sorpasso ha estado más cerca que nunca. Andoni Ortuzar, presidente del PNV, fue el primero en hablar para certificar su victoria electoral aunque las caras no eran precisamente de euforia, con un Urkullu que puede pensar ahora si el cambio ha salvado los muebles al PNV o lo ha llevado al borde del naufragio. Ortuzar ha hablado de un gobierno plural liderado por el PNV. "Esa va a ser nuestra propuesta. Tenemos un programa sólido, experiencia y trayectoria con compromiso como cumplir. Comienza una nueva etapa y mostramos nuestro agradecimiento a la sociedad vasca".

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha logrado un ligero ascenso en las elecciones vascas de este domingo al obtener 7 escaños, uno más que los que cosechó en 2020 la coalición PP+Cs. Sin embargo no ha conseguido cumplir su objetivo de tener la llave en Euskadi --dado que PNV y PSE vuelven a sumar mayoría absoluta con 39 escaños-- ni ha arrebatado a Vox su único escaño en Álava. Aunque en 'Génova' hacen una lectura positiva, se trata de una subida agridulce porque los socialistas han crecido dos escaños (pasan de 10 a 12) y tendrán la llave del Gobierno vasco. Pese a todo, Javier de Andrés ha valorado el incremento de votos fundamentalmente en Álava y ha tendido la mano al PNV y el PSE.

El porcentaje más alto de votos se ha registrado en Álava , la provincia por la que retiene el escaño, con un 3,6%. En 2020, lograron en la provincia un porcentaje ligeramente superior, un 3,81%, pero no ha supuesto diferencia. En Vizcaya y Gipúzcoa, los de Santiago Abascal han logrado 1,9% y un 1,5%, respectivamente. Estas cifras son más altas que las conseguidas en 2020, cuando lograron un 1,87% y un 1,34%.

Sumar ha logrado salvar los muebles por la mínima al lograr un escaño en las elecciones vascas y se impone en su particular pugna a Podemos, que sufre otro descalabro al desaparecer de otro parlamento autonómico en una comunidad donde llegó a ser primera fuerza política en las elecciones generales de 2015 y 2016. Sumar, que ha apostado por formar un Gobierno de izquierdas, algo que el PSE ya ha dicho que no hará, ha valorado de forma positiva su escaño en el parlamento vasco.

La realidad, no obstante, es que la división de Sumar y Podemos, tras la ruptura a nivel nacional, pasa factura a la izquierda alternativa estatal, dado que Sumar ha obtenido un 3,34% de los votos (34.696 sufragios) en estos comicios con el 98,9% escrutado y Podemos se ha quedado en el 2,25% (23.421 papeletas). Así, juntando sus resultados en caso de haber concurrido juntos habrían ascendido al 5,6% y confirma que la fractura electoral les perjudica: Sumar no entra con fuerza en el plano autonómico y Podemos por sí solo no consigue atajar su sangría en el plano territorial.