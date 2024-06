Compra un autobús reconvertido en tienda de ropa para recorrer los pueblos: "No llegaré tocando la bocina"

Ella, que es “muy echada para adelante”, no dudó en dar el paso y les compró el autobús. Ahora “me he apuntado en la autoescuela porque me tengo que sacar el carné de camión y así poder conducirlo, porque mi idea es ser autónoma completamente”, mientras se saca el permiso, el bus comenzará a rodar a los mandos de un chófer y con Virginia en el papel que mejor domina, el de tendera de moda.