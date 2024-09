Un tiktoker catalán, sorprendido por el comportamiento de los peatones en Bilbao: "Esto parece Tokio"

Es primera hora de la mañana y la gente espera pacientemente a que el semáforo ubicado a la altura del número 98 de la calle Lehendakari Aguirre, en Bilbao , cambie de rojo a verde. Por esta transitada zona, a primera hora de la mañana, aún no hay mucha circulación y muchos podrían sentirse tentados a pasar al otro lado antes de que pusiera verde. Pero no aquí. “ En Bilbao, la gente no cruza un paso de cebra si está en rojo ”, se sorprende un joven turista catalán en un vídeo que ha subido a TikTok.

Mientras hace la grabación muestra el paso de peatones y cómo la gente se anima a cruzar solo en el momento en el que se pone en verde. “Si está en rojo, aunque no haya coches, no pasan… Parece esto Tokio ”, dice el joven mientras cruza entre las calles Rodríguez Arias e Iparraguirre.

El vídeo ha acumulado casi 5.900 visitas y ha recibido muchísimos comentarios de usuarios que creen saber la razón que subyace al cívico comportamiento de los bilbaínos y que no sería una cuestión de educación vial y respeto, sino de miedo a las multas. Así, muchos, aseguran que la explicación es que “hay muchísima policía”, “si cruzas en rojo te multan” o “a mí me asediaron para multarme al pasar ese mismo paso en rojo, sin ningún coche en el horizonte. Menos mal que la gente me defendió” o el que comenta que es de la vecina de Santurtzi y que osó a pasar en un semáforo en rojo y “ahí me vino la ertzaintza y me dijo ‘última vez’”.