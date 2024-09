Iñaki Anasagasti exige la liberación de los dos españoles detenidos en Venezuela: "Albares es nefasto"

El exsenador y exdiputado no ha querido mantenerse en un segundo plano y ha repartido duras críticas ante la situación que se está viviendo. Uno de los peores parados ha resultado ser el ministro de Asuntos Exteriores , José Manuel Albares: “Me parece nefasto como ministro. No se puede hacer la manicura a un tigre . Tiene que ser un clamor internacional. Se tiene que mover en Europa y en Venezuela , no a través de Zapatero ”.

El político jeltzale, que nació hace 76 años en Venezuela, no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su rechazo hacia Nicolás Maduro, asegurando que "estamos ante una dictadura". En su ronda de zascas, también ha tenido palabras para EH Bildu: "Me hubiera gustado que en las últimas elecciones hubiera ocurrido lo mismo que ha pasado con Maduro, con Bildu, que no se hubiese proclamado su victoria electoral" y ha añadido "si es bueno para Euskadi, tiene que ser bueno para Venezuela, no puede haber doble vara de medir. La hay por parte de Bildu y de Podemos y de Sumar".