Héctor Eraso, el agricultor "kamikaze” de Álava que quiere cultivar olivos "sin maquinaria ni pesticidas"

En los cultivos de Héctor se sigue el lema del “menos es más”, es decir, menos maquinaria y menos pesticidas para lograr recuperar la materia orgánica de los suelos. “No labro la tierra, siego la hierba cada cierto tiempo y mantengo la cubierta vegetal que ayuda a frenar las lluvias torrenciales”, explica. Además, no quema, sino que tritura los restos de poda y usa el compost de la industria del champiñón y un compost casero, “elaborado con los huesos y pieles de las olivas mezclados con estiércol y restos de poda”.