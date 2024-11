Iker Marrón, el joven con atrofia muscular que ejerce de copiloto en el Dakar de Vizcaya: "Es una pasada correr con mi padre"

El trastorno que padece hace que “físicamente no tengo fuerza ” y que “ la movilidad la tenga muy reducida ”. Eso le obliga a que todo a su alrededor tenga que estar adaptado, “desde el ordenador, hasta el asiento del coche”. La vida no se lo ha puesto fácil, pero Iker saca fuerzas de flaqueza para plantar cara a la atrofia muscular degenerativa. Ha cursado un grado superior de Diseño en Fabricación Mecánica y, actualmente, “trabajo en el Centro Formación Somorrostro como profesor”.

Desde que en 2022 arrancara esta prueba en Medina de Pomar, cada año se animan nuevos participantes. En esta ocasión, casi 45 todoterrenos tomarán la salida, eso sí, en grupos de cinco “para no saturar las pistas y evitar colapsar las vías”, matiza Josu, que hace hincapié en dejar claro que “no somos los descerebrados del 4x4 y no vamos a romper el monte”.