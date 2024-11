El sorteo más 'desafortunado' de la ONCE reparte medio millón de euros en Vitoria

El sorteo extraordinario del 11/11 de la Organización Nacional de Ciegos ( ONCE ), que se celebró este pasado lunes, estuvo, curiosamente, marcado por la mala suerte . Los fallos en el funcionamiento de los bombos obligaron a que un técnico empujara "manualmente las bolas", para poder continuar con el sorteo.

A través de sus redes sociales, la ONCE ha querido felicitar a todos los ganadores que adquirieron uno de los 10 cupones afortunados en los quioscos de la calle Pintor Olano , junto a los Juzgados, y en Avenida Zabalgana número 49, de la capital alavesa.

“ Zorionak! ” (¡Felicidades!, en castellano) es el mensaje que les traslada la ONCE a los vitorianos. La suerte quiso que medio millón de euros se quedara en la capital alavesa, si bien el premio más importante recayó a muchos kilómetros de distancia, en concreto, en Santa Cruz de Tenerife donde los boletos agraciados, con el número 42625 de la serie 119 se llevó el gran premio de 11 millones de euros .

El sorteo especial del 11/11 se convirtió en una auténtica carrera de obstáculos, ya que los problemas técnicos obligaron a interrumpirlo hasta en cuatro ocasiones . Los bombos automáticos fallaron y la organización optó por echar mano de un bombo de reserva. Sin embargo, ese bombo mecánico tampoco iba a ser la solución dado que la bola quedaba atascada, “porque un mecanismo de suelta de la bola ha dado fallo ”. Paradójicamente, ante tanta mala suerte, se recurrió al ‘técnico de bombos’ , una persona que con su dedo daba pequeños golpes a la bola cada vez que se quedaba trabada. “Como está previsto, el presidente del sorteo ha permitido el acceso a la sala y la participación de un técnico acreditado, que ha procedido a empujar manualmente las bolas ”, explicaba la ONCE.

Las bromas y las sospechas sobre la fiabilidad del sorteo comenzaban a correr como la pólvora por las redes. Hasta el punto de que la ONCE emitía un comunicado en su cuenta de X para explicar que “a pesar del fallo en el automatismo de un bombo”, el sorteo 11/11 de la ONCE ha concluido “con éxito”. Así, la organización señalaba que “el sorteo del 11/11 de la ONCE se ha celebrado hoy en Madrid con total garantía y ha concluido cumpliendo con los protocolos establecidos ante cualquier tipo de incidencia, que se ha podido resolver".