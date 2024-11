Le cazan con 10 kilos de anfetaminas, pero no pisará la cárcel tras haber esperado 11 años a ser juzgado

El alavés no actuaba solo, sino que pertenecía a una banda que, un año antes de su detención, llegó a pasar casi 500 kilos de marihuana de Cataluña a Francia, aquella operación les puso en el punto de mira de la Guardia Civil que en 2013 acabo deteniendo a este alavés y un año más tarde, culminaba la operación con otras 18 detenciones.

Según publica El Correo , la Guardia civil pilló in fraganti al sospechoso cuando en septiembre de hace 11 años se había citado en la localidad vizcaína de Erandio con dos compinches para que le entregaran 10 kilos de anfetaminas , que él iba a distribuir por Euskadi y la vecina Cantabria.

A pesar de que la operación policial se cerró hace ya una década, hasta ahora no se había fijado una fecha para el juicio. Lo hizo la Audiencia Provincial de Cantabria para el pasado 1 de octubre. El alavés, en cuestión, llevaba ni más ni menos que once años esperando para sentarse en el banquillo. Tanto tiempo que el Ministerio Público terminó por llegar a un acuerdo con los acusados. En concreto, a este hombre le impuso dos años de prisión y 120.000 euros de multa por un delito contra la salud pública. Una sentencia que le libra de entrar en la cárcel, al ser una pena menor, y una multa que si se declara insolvente tal vez no afronte.