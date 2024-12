Alejandro Guardado era uno de los policías que estaba allí, no lo dudó y mientras sus compañeros avisaban al 112, él recorrió los poco más de 50 metros que separan la comisaría del parque. “La madre venía con el bebé en brazos, estaba morado, sin tono muscular y la cabecita la tenía descolgada ”, recuerda este agente.

Los nervios del momento, impedían que Nelly, la madre de la pequeña Ágata de 13 meses, pudiera articular palabra más allá de un: “No respira, no respira”. Su hija estaba inconsciente y “parecía muerta”, pero cuando vio a Alejandro intuyó que, en ese momento, solo él podría ayudar a su niña. La dejó en sus brazos y el policía intentó despejarle las vías respiratorias, “por si se había atragantado, tal vez tomando la merienda”, mientras desandaba el camino hacia la comisaría para tener a mano un desfibrilador, fue dándole “pequeños golpes escapulares”, pero nada. Ágata no volvía en sí.