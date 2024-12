El Gobierno Vasco ha publicado esta semana su ‘Diagnóstico de la situación de la juventud vasca’, una radiografía que muestra, entre otras cosas, que los jóvenes vascos son infelices , hasta el punto de que el suicidio es ya la primera causa de muerte , entre los 15 y los 29 años . En 2015, 18 se quitaron la vida y siete años después lo hicieron 14. “Es una noticia terrible , tristísima”, concluye Itziar Barrenengoa, licenciada en Psicología y a quien, sin embargo, los datos no le han sorprendido, “ esto viene de atrás , lo que pasa que antes no se hablaba tan abiertamente del suicidio”.

“Hay que dedicarles tiempo, escucharles , interesarnos por ellos y no juzgarles ”, recomienda Barrenengoa, que apuesta por “volver a compartir tiempo y planes con nuestros hijos” para que “sientan la pertenencia al grupo de referencia que es la familia y no un ‘influencer ’ cualquiera”.

En este sentido, recomienda evitar etiquetarles con un “pareces tonto” , no híper estimularles por miedo a que se aburran “porque a veces hay que aburrirse , a todos nos pasa, e incluso puede ser el motor para que surjan ideas creativas”. Verles, más allá de mirarles, y conocerles para así poder darse cuenta de los cambios de humor , de un posible trastorno de la alimentación o de la salud de su relación con sus iguales , son otros de los consejos a tener en cuenta.

La irrupción de las nuevas tecnologías ha llevado a muchos jóvenes a sustituir las relaciones sociales por horas y horas frente a las pantallas, “la dependencia del móvil lleva al aislamiento , la pérdida de los verdaderos valores y el aprendizaje de la violencia”, advierte. Criados, en muchos casos, sin recursos para afrontar la frustración, se han agarrado a las nuevas tecnologías, seducidos por el placer de la inmediatez, de la recompensa rápida . “ Los referentes ya no son los padres, sino el TikTok ” y han terminado creyendo que “lo que hay en redes es la realidad”.

Los jóvenes se vuelven seres frágiles que “no se sienten queridos”, víctimas de un “estado de soledad agudo y desolación absoluta”, que les lleva a pensar que “su vida no tiene importancia”. Las señales que alertan de que algo no va bien, existen: el aislamiento, las autolesiones, las búsquedas en internet sobre el suicidio o incluso, avisos verbales. Aun así, no siempre se ve venir.