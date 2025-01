Un sistema que no a todos convence, por eso sus artífices defienden que pretenden mejorar el servicio y, en ningún caso, " pretendemos cargarnos la tradición de los pintxos, en Donostia ”.

Esgrimen la “ eficacia ”, la “ rapidez ” y la “ transparencia a la hora de cobrar ”, como los motivos para poner en práctica un sistema que muchos sospechan está ideado para los turistas extranjeros . Un extremo que admite Batista, “es verdad que la Parte Vieja se ha convertido en una zona muy turística”, aunque asegura que los clientes del barrio no ven con malos ojos este nuevo método, sobre todo, “porque está pensado para casos en los que se van a pedir varios pintxos”, es decir, “ no hace falta rellenar la hoja si solo vas a pedir uno o dos ”, tranquiliza.

"Me parece estupendo para que quien está en la barra lleve el control de los pintxos que se cogen", "para pedir uno me parece excesivo, pero cuando vienes en grupo puede ayudarte a no liarte a la hora de pedir", son algunas de las opiniones de los clientes que este viernes 10 se tomaban una consumición en Casa Alcalde.