Declaran improcedente el despido de un trabajador al que la empresa puso un detective estando de baja en Galicia

La sentencia, ratifica la de un Juzgado de lo Social de Pontevedra que dio la razón al trabajador, y argumenta que no hay "ni tan siquiera un atisbo de sospecha " de que esta baja fuese falsa, "más allá de las elucubraciones" de la empresa , al tiempo que apunta que solo ha quedado acreditado que durante el periodo de baja el hombre participó en un pleno municipal, repartió propaganda un día y jugó a la petanca con unos vecinos, pero sin tomar parte en la campaña electoral que se estaba desarrollando.

Según consta en el escrito, el hombre había solicitado a la empresa un permiso para no asistir al trabajo durante la campaña electoral de las últimas municipales, en las que concurría, algo que le fue denegado. Con posterioridad, entregó una baja laboral que lo mantuvo en esta situación hasta el mes de julio.

Sin embargo, el TSXG, como ya hizo en su momento el Juzgado de lo Social, rechaza esta argumentación y apunta que no hay base sólida para considera que la baja, por un "trastorno ansioso depresivo", e ra fraudulenta, toda vez que había sido prescrita por un facultativo del Sergas que "le recomendó contacto social y realización de actividades deportivas como parte del tratamiento".

Además, considera el tribunal que no está probado que el hombre participase en la campaña electoral, si no que la recurrente "solo ha demostrado" una votación en un pleno municipal en la que, además, el hombre informó previamente "de que estaba de baja". El juego a la petanca con vecinos y la participación en un reparto de propaganda en un mercadillo, señala, "no configura un fraude" y "ni tan siquiera crea un atisbo de sospecha".