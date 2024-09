Liz Emiliano tiene una hija de 19 años clavadita a ella: "Me encantaría mostrarla más, pero lo tengo prohibido"

La que posteriormente fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no tuvo una infancia fácil. Se crio prácticamente "sola", sin su madre y con un padre al que adora peo que no supo hacer las cosas bien. Por eso, cuando tuvo a su niña - a la que acabó poniendo el nombre de su progenitora - siempre tuvo claro que "por nada del mundo" la abandonaría".

Liz fue madre soltera a los 21. Y aunque su niña "sabe perfectamente quién es su padre", ha sido ella la que la ha criado en solitario. "Me quedé embarazada muy joven" Me enamoré de una persona siendo muy niña y, como a muchas madres, me engañó ", contaba hace unos años en un programa de televisión chileno.

Su 'pequeña' acaba de cumplir 19 años y su madre no ha querido dejar pasar la oportunidad para presumir de hija y felicitarla públicamente. La hija de Emiliano no tiene redes sociales e intenta huir de los medios de comunicación y de la popularidad de su madre influencer. "Me encantaría mostrarla más por aquí, no mucho eso sí, pero lo tengo prohibido", ha contado la extronista a sus seguidores junto a una fotografía en la que se puede ver lo muchísimo que ha crecido la niña de sus ojos.