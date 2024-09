Valentín, de pedir a unos jóvenes que bajen la voz a recibir una paliza en la puerta de su casa: "Todavía no lo asimilo"

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo pasado, sobre las 05:30 horas, en la rúa Madalena del municipio coruñés. Los agresores, una vez golpearon a Valentín, huyeron de lugar y hasta ahora no han sido ni identificados ni localizados . El hombre agredido tiene la cara desfigurada y la nariz rota, repleta de moratones: "Todo esto todavía no lo asimilo del todo".

El hombre asegura sentirse "confundido", no tiene "miedo", pero sí está "harto" de estas situaciones. Debido a las heridas y el cansacio, todavía no ha acudido a comisaría para confirmar la denuncia. Lo hará estos próximos días, una vez mejore. Apenas recuerda lo ocurrido, pero sí afirma que era una joven con un corte de pelo particular y un joven de unos 20 años, ambos con acento de la zona. Tanto él como sus vecinos esperan que estos altercados no vueltan a repetirse, aunque muestran preocupación por los incidentes en los últimos años.