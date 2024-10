La Navidad de Vigo: el nuevo reclamo turístico de las agencias portuguesas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que adelantó la Navidad al 1 de octubre en su país, no es el único dirigente político al que le tarda la celebración de adviento, como a Abel Caballero, el alcalde de Vigo, quien en pleno mes de agosto inauguraba ya la cuenta atrás para sus tan ansiadas Navidades, con el montaje simbólico del primer adorno navideño.

Y no es de extrañar que le corra tanta prisa pues desde que Vigo le hace la competencia con sus adornos navideños, “incluso a New York” (siempre en palabras de su regidor), no ha dejado de batir récords de visitantes, y este año prevé pulverizar de nuevo su propia marca.