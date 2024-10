Valencia, elegida como mejor destino en Europa para una escapa urbana

Una hoja de ruta que ha llevado a la Fundación a realizar diversas acciones, como una presentación con medios de comunicación, un almuerzo informativo, la participación en el Spain Sustainability Day organizado por la Oficina de Turespaña en Londres, y la atención de viajes de prensa y gestiones con The BBC, The Times, The Independent, Conde Nast Traveler, National Geographic, Lonely Travel o The Guardian. Gracias a este trabajo, en lo que va de año se han publicado más de 50 reportajes en Reino Unido que alcanzan un valor publicitario estimado en más de 117 millones de euros.