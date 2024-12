“Vivo al lado de la agencia en la que compré los billetes y estos días vi mucho revuelo por allí, mucha gente yendo a reclamar… Así que me pasé a preguntar qué pasaba y me enteré de que yo misma no puedo viajar”. Y es que ni sus billetes ni los de los otros dos miembros de su familia estaban emitidos, “nosotros abonamos el dinero a la agencia pero los billetes nunca fueron pagados”.

Rosmeri asegura que en la agencia les han dicho que “fue un intermediario quien no pagó los billetes”. Desde A&M Tours todavía no han querido dar declaraciones al respecto, aunque eso sí, han pedido a los afectados que se pasen por la agencia con “una copia de los vuelos y sus números de cuenta, para ver si el seguro se hace cargo”, aunque, aseguran “aún no sabemos nada”.