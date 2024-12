También ha remarcado que el flujo en Navidad, Fin de Año y Reyes "es un poquito mayor". "Cuando hay vacaciones sí que hay un poco más de gente y cada año parece que más", ha dicho para precisar, no obstante, que "son pocos en relación a la afluencia que hay en cualquier otra temporada".

En cuanto al perfil del peregrino que hace el Camino de Santiago en esta época del año , Rodríguez Aira ha incidido en que son " más extranjeros que nacionales" y quizá "un poco más" varones que mujeres, "aunque no suele haber mucha diferencia".

"Las condiciones meteorológicas duras puede ser que atraigan más a los hombres, un tipo de aventura en plan reto", ha argumentado para apuntar que "no es habitual" que lo hagan familias y "no suele haber muchos niños". "A lo mejor en Navidades, si el tiempo acompaña, hay familias que se pueden animar a hacer unos días, pero el Camino completo no".