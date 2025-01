No ocultan su tristeza al narrar lo ocurrido, sobre todo Conchi, que cuenta que durante esa madrugada no pudo pegar ojo : sabía que cada gota de lluvia que caía en la ciudad aumentaría la fuerza de un río que otras veces ya le jugó malas pasadas, y así fue: “El agua empezó a brotar del suelo como un géiser ”, explica, “salía por la lavadora, por la ducha…” destrozando a su paso todo lo que encontró.

Es la tercera vez en cuatro años y no quieren que suceda una cuarta, así que han anunciado su intención de venderla, aunque no sin antes emprender una batalla legal contra el Concello de Santiago, al que denunciarán, dicen, por “daños patrimoniales”: “Vamos a venderla porque no podemos más pero antes vamos a denunciar”, detalla Froilán.