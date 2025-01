Ahora se encuentra con el problema de qué hacer para rehabilitar la vivienda . "Avisé al ayuntamiento y vinieron los técnicos que dijeron que tapáramos con hormigón porque no había daño estructural", afirma. La misma respuesta recibió de otro técnico del Instituto de la Vivienda. A pesar de los informes, Raquel no se fía de que la casa pueda colapsar con esos túneles bajo la vivienda por lo que se ha puesto en manos de un arquitecto experto en geología para tener todas las garantías. "Yo puedo lograr mi parte y reformarlo todo bien, pero pueden colapsar las viviendas de alrededor porque si viene de nuevo el agua no puede correr", señala.

Rosa, al igual que Raquel y otros muchos vecinos, conocían la existencia de esos pasadizos por historias que les contaban sus abuelos. "Sí que lo sabía, pero cuando descubrimos el refugio de bajo de casa al quitar el lodo no nos imaginábamos que fuera tan profundo", cuenta Rosa. Con la casa patas arriba lamenta que más de dos meses después de las inundaciones tiene la rehabilitación de la vivienda parada. "Tengo las manos atadas hasta que no venga el ayuntamiento y me diga si hay que taparlo o si tenemos que tirar media casa". Una asociación se ofreció a reformarle la cocina y el cuarto de baño de forma gratuita, pero ella rechazó la ayuda hasta que no tenga los informes definitivos. "Si luego me dicen que hay que tirarlo se perdería el dinero", explica.