"Lo más probable es que me quedase dormido ", ha alegado ante este tribunal después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo con el veredicto de culpabilidad del Tribunal del Jurado, le condenase por impactar con su vehículo deliberadamente contra el turismo de la joven, que estaba parado.

Absolución o, en su caso, nulidad de la sentencia han sido las cuestiones planteadas por su defensa ante el alto tribunal gallego en una exposición con la inclusión de nueve motivos, entre ellos que no se permitiese a su cliente declarar al final, lo que, a su juicio, supuso indefensión. También ha aludido a mensajes en el móvil de la víctima que para esta parte evidenciarían que no tenía "ninguna situación de vigilancia" por parte de su cliente. "No hay ánimo de matar", ha sentenciado.