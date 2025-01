Los cuatro tendrán que indemnizar a la familia de Samuel Luiz con 304.000 euros y tras salir de prisión tendrán cinco años de libertad vigilada, según el fallo, que no es firme, pues contra él cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Sobre la absolución a Catherine 'Katy' Silva recuerda que el jurado vio probado que "intentó apartar" al que entonces era su pareja, Diego Montaña, lo que encaja con sus actitudes anterior y posterior, con un enfado y el reproche de "te has pasado".

"Su intención era la de separar a Diego Montaña por resultar coherente con sus actos anteriores (intentando contener a Diego Montaña) y con sus actos posteriores compatibles con la tesis de su defensa, lo que en puridad no es más que la aplicación del principio 'in dubio pro reo' ya que, ante las alternativas planteadas, los jurados han optado por la tesis de descargo, favorable a la acusada", relata.

En cuanto a la participación de Alejandro Míguez como cómplice, el fallo recuerda que dijo: "No pude hacer nada porque me empujó un negro". A pesar de no haberse probado que tuvo contacto físico con Samuel Luiz, "tampoco puede calificarse su actuación de inocua" porque estuvo en el grupo, aseguró el hecho, dificultó la defensa e impidió la huida.