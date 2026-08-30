Redacción Galicia Agencia EFE 30 AGO 2026 - 13:32h.

Los hechos ocurrieron este 29 de agosto después de la celebración de la regata Trofeo Ignacio Montenegro

La embarcación navegaba rumbo al puerto de O Grove, en Pontevedra, cuando tuvo la interacción con los cetáceos

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PontevedraUn grupo de orcas causó daños a un velero después de que éste participara en una regata que se celebró este 29 de agosto en la ría de Pontevedra. Así lo ha podido saber EFE.

Fuentes del Club Náutico San Vicente do Mar del municipio de O Grove han asegurado a la agencia que la interacción con los cetáceos se produjo por la tarde. Hace un mes hubo otro incidente similar en A Coruña.

El de este sábado ocurrió aproximadamente en el momento de la entrega de premios del Trofeo Ignacio Montenegro, cuando los barcos volvían al puerto tras acabar la competición.

Partieron el timón del velero afectado

Según han descrito a EFE las mismas fuentes consultadas, los animales llegaron a partir el timón de la embarcación al golpearla. En esos instantes navegaba por las proximidades a la torre baliza de Picamillo.

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A pesar de que los tripulantes solicitaron ayuda a Salvamento Marítimo para un rescate, al final pudieron alcanzar la zona costera de atraque por sus propios medios, sin ser necesaria la asistencia del servicio.