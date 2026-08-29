Redacción Andalucía 29 AGO 2026 - 14:36h.

El vecino de El Viso, Córdoba, abandonó la masía de Callús la noche del 27 de junio, según los organizadores del encuentro al que fue

"No hemos sabido nada, por desgracia. Nos preguntamos qué pudo pasar, cuál es la verdad o el porqué", expresa una sobrina de Braulio

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CórdobaContinúa la "angustia" en el entorno familiar de Braulio, el cordobés desaparecido durante un retiro espiritual en Barcelona hace ya más de dos meses. "Hay cosas que no entendemos", asegura una sobrina suya.

En declaraciones al 'Diario de Córdoba', ha lamentado sobre la investigación del paradero de su tío: "No hemos sabido nada, por desgracia, ni una pista, ni ningún avance, todo sigue como al principio".

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Aunque agradece "el trato" de los Mossos d'Esquadra, con quienes están "en contacto", el hecho de no recibir novedades hace que los seres queridos del hombre de 61 años no paren de "darle vueltas a qué pudo pasar".

"Nos preguntamos cuál es la verdad o el porqué", reflexiona la sobrina de un Braulio que "llevaba las llaves del coche pero se fue sin él" después de marcharse de la masía Mas Gras, en Callús, cerca de Manresa.

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"Nos decía cosas un poco raras", nos confesó la sobrina

La noche del 27 de junio, día de su desaparición, supuestamente abandonó el encuentro al que había acudido junto a otras personas, según les informaron a sus familiares tras perdérsele el rastro.

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"Se enfadó porque vio algo que no le gustó y se fue a la una de la madrugada", desveló su sobrina en julio a Informativos Telecinco. Nos explicó también que llevaba casi un año vinculado al grupo con el que se reunió allí.

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Tras una ruptura sentimental, conoció a ese colectivo, según nos confesó: "Había empezado a estar más retraído y nos decía cosas un poco raras, como que se estaba curando interiormente".

El hombre divorciado trabajaba de electricista en el pueblo y tiene un hijo de 19 años, quien viajó a Callús a llevarse el vehículo de su padre, después de que fuera registrado por la policía catalana en busca de pistas.

Se adentró en el bosque sin móvil ni documentación

"Muy apreciado" en El Viso, el vecino al que se sigue buscando con una investigación bajo secreto de sumario, tal y como publicó hace una semana el medio 'El Día de Córdoba', estaba de vacaciones en aquel momento.

Se desplazó por carretera hasta la masía ubicada en un entorno natural. Cuando decidió marcharse de allí, lo hizo sin vehículo, sin su teléfono móvil y sin su documentación, hallada en el interior de su turismo.

Varios operativos de rastreo se montaron en la zona boscosa por donde le vieron irse en la oscuridad de la noche. Aunque, según destaca 'El Diario de Córdoba', los responsables del retiro tardaron 48 horas en alertar al 112.

Una terapeuta que dirigía aquel evento dijo a 'El Periódico' que Braulio llegó muy tarde a la cita, a las 20 horas, pues también se perdió en el camino a su destino y necesitó ayuda para encontrarlo.

Braulio se sintió mal y agobiado en un ejercicio

En uno de los ejercicios que se habían organizado para aquella jornada, la mujer señaló al citado medio que el hombre se sintió mal y agobiado en un momento dado: "No aplicó bien las herramientas que les enseñamos".

La actividad, "una dinámica de alto impacto", consistía en una respiración guiada e intensa, “con la boca abierta” y música alta, con los participantes llevando un antifaz en la cara.

"Es una técnica dura que invalida la parte consciente para conectar con la inconsciente y salen recuerdos y heridas. No sé qué recordó Braulio", reconoció la terapeuta acerca de aquel taller realizado.

Tras ese mal rato, el cordobés abandonó la sala y la masía. "Le grité varias veces: ‘¡No nos hagas esto!'", aseguró la mujer que intentó convencerle de que no se fuera. Luego, cuando regresó a por él con una linterna, ya no lo encontró.