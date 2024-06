La vida de los hijos de Michael Jackson 15 años después: sin herencia y en guerra con su abuela

Este martes se cumplen 15 años de su muerte y no sólo sus fanáticos se acuerdan de él, también sus tres hijos, Prince, Paris -nacidos por inseminación artificial- y Blanket -nacido por gestación subrogada y ahora conocido como Bigi-. Ellos se quedaron huérfanos con sólo 12, 11 y siete años, respectivamente.

En 2021 concedió una entrevista a Good Morning Britain en la que aseguró: "Como soy el mayor, mi padre siempre me decía que tenía que asegurarme de que el grupo estuviera bien atendido y que tenía que ser el líder y predicar con el ejemplo" .

Los hijos de Michael Jackson y su madre son los herederos de la fortuna del artista. Sin embargo, ninguno de ellos ha podido acceder a su patrimonio ya que todavía no se ha calculado el valor exacto de lo que dejó el cantante.

Este último punto no sentó nada bien a los hijos de Jackson y sigue sin resolverse. Los albaceas, John Branca y John McClain, optaron por no repartir el dinero entre los herederos al considerar que no se podía determinar una cantidad específica.