Ben Affleck no tenía "ningún interés" en arreglar su matrimonio con Jennifer Lopez: novedades

Este pasado 20 de agosto, la cantante ha solicitado el divorcio del actor en un Tribunal de California

Ahora, y ante este doloroso momento, Jennifer Lopez necesita "cuidar de sí misma"

Jennifer Lopez solicita el divorcio de Ben Affleck tras dos años de matrimonio: los detalles

Este 20 de agosto de 2024 es un día histórico para Hollywood. Una de las parejas más sonadas y queridas de la industria ha decidido poner fin a su historia de amor. Se trata de Jennifer Lopez y Ben Affleck, apodados cariñosamente como Bennifer.

La decisión de tomar caminos separados ha llegado por parte de la cantante y actriz, quien este pasado martes ha solicitado el divorcio del actor en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, tal y como ha informado el portal TMZ.

Según ha trascendido, todo ocurrió el pasado 26 de abril, cuando ambas partes determinaron que su historia de amor necesitaba un punto y final. Todo ello en medio de las especulaciones sobre su difícil situación matrimonial.

El citado medio ha informado que la diva del Bronx no ha mencionado ningún acuerdo prenupcial, que ha renunciado a la manutención conyugal y que ha pedido al juez que también le niegue dicha pensión a Ben.

Tras conocerse esta noticia bomba, aunque esperada, han salido a la luz diversas novedades respecto a su divorcio y las posiciones en las que se han encontrado Affleck y Lopez.

Novedades

Fuentes cercanas a la ya expareja han afirmado a la revista People que el actor de Hypnotic no tenía "ningún interés" en arreglar su matrimonio. Así, la cantante llegó a la dolorosa conclusión de que "es hora de seguir adelante" por varias razones.

"Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella sólo necesita cuidar de sí misma", ha desvelado la fuente.

Ya a principios del mes de abril se rumoreó que la pareja no estaba pasando por su mejor momento. Que el intérprete no se personara en la fiesta de cumpleaños de la artista de On the floor en julio y que Affleck abandonara la mansión en la que ambos vivían hicieron saltar todas las alarmas.

"Se están mudando por separado. Jennifer está tratando de encontrar un nuevo hogar para comenzar de nuevo. No ha visto a Ben durante semanas", apuntaló una fuente a la revista estadounidense.

El verano de Jennifer Lopez

Pese a su delicada situación amorosa, la estadounidense de origen puertorriqueño está teniendo "un buen verano". "Ha tenido tiempo libre y ha podido centrarse en lo que viene después. Ha disfrutado de pasar tiempo con sus hijos, su familia y sus amigos. Siempre tiene una buena actitud, incluso cuando las cosas no son perfectas", afirmó la fuente.

Cabe recordar que JLo anunció a finales de mayo la cancelación de su gira This is Me programada para junio y agosto indicando que necesitaba tiempo para estar con sus seres queridos.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", escribió la cantante en un comunicado en su página web. "Prometo que os compensaré y que volveremos a estar juntos", señaló entonces. Un movimiento in extremis que ahora cobraría sentido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail