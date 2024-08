Así es Pedro Cardona, el nuevo 'tutor' y guía de la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín

"Trabajo con lo mejor que tenemos: nuestros jóvenes. Yo no comparto esa corriente de opinión sobre los jóvenes españoles que les tilda de indolentes. Veo a diario compromiso, responsabilidad y esfuerzo en mis alumnos", señaló entonces.

Cardona debería haber dejado su cargo este verano para ser contralmirante tras pasar tres años al frente del centro castrense. No obstante, permanecerá como director debido a la inminente llegada de la princesa Leonor . Un movimiento que se debe a que Cardona ha organizado y coordinado la estancia de Su Alteza Real en la escuela.

Este jueves no será el primer encuentro entre Cardona y Leonor. Ya lo protagonizaron el pasado 16 de julio , cuando el monarca español y su primogénita se desplazaron a la escuela con motivo de la entrega de Despachos .

Allí, Cardona le dedicó unas sentidas palabras a la Princesa de Asturias. "Bienvenida, Alteza, a la que será su casa siempre. Y no me refiero sólo a la Escuela Naval, me refiero a la Armada".