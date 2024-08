Helen Lindes y Rudy Fernández esperan su tercer hijo en común: "Ampliamos la familia"

Tal y como ha desvelado, se encuentra de 17 semanas . Por el momento, no ha desvelado ni el sexo ni el nombre del bebé .

Sus seguidores han reaccionado a su embarazo y han querido desearle la enhorabuena. "Qué bonita noticia", "Enhorabuena, un nuevo miembro en la familia siempre es bienvenido", "Qué maravilla", "Ya verás qué genial", "Enhorabuena familia", se observa en la publicación, que no para de acumular likes y comentarios.

Fue el 4 de julio de 2015 cuando la feliz pareja se dio el sí, quiero en Mallorca y se convirtieron en padres por primera vez el 22 de diciembre de 2016 con Alan, su primogénito. No fue hasta mayo de 2019 cuando dieron la bienvenida a Aura.

"Termina un viaje increíble, un viaje que ni mucho menos pensaba vivir hasta los 39 años como jugador profesional de baloncesto. Me retiro con la sensación de haber sido un jugador comprometido con cada equipo o club en el que he estado. Nunca soñé con volar tan rápido, ni tan alto y competir de tú a tú contra quien tuviera delante. Os echaré de menos en la pista, pero ahora me toca construir un nuevo camino y estar más que nunca con mi familia. Eso si, continuaré disfrutando de este maravilloso deporte, siempre", comunicó el pasado 16 de agosto en sus redes sociales.