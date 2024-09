Julián Muñoz cuenta lo que nunca se supo de la corrupción en Marbella: "Me ofrecieron que traicionase a Jesús Gil"

Julián Muñoz recordaba todo lo que vivió en sus años como político en Marbella

"He luchado mucho por este pueblo, que también he hecho cosas malas, yo reconozco lo mío", decía

La reflexión de Julián Muñoz antes de morir: "Si tengo que pedir perdón es al pueblo de Marbella, a nadie más"

“Quiero que se sepa, por lo menos, un poco de la verdad de Marbella, pero no quiero que se emita hasta que yo no me muera”, decía Julián Muñoz en esta entrevista que concedía a Santi Acosta unas semanas antes de fallecer, en la que hablaba como nunca de todo lo que pasó en Marbella y todo lo que envolvió esto.

El juicio por todo lo que sucedió en Marbella, el mayor caso de corrupción urbanística municipal de España, fue proceso histórico, del que su investigación desembocó en la primera disolución de un Ayuntamiento en la historia nuestro país, el de Marbella. Algo por lo que el propio Julián Muñoz, en esta entrevista aseguraba que "si tiene que pedir perdón a alguien es al pueblo de Marbella".

Jesús Gil es uno de los personajes clave en estos años de Marbella, del que Julián Muñoz afirma en esta entrevista que "el de las Mamachicho tenía mucho poder" y del que habla sin tapujos.

"Jesús Gil decide montar una reunión con empresarios de Marbella importantes para sacar a este pueblo adelante", contaba Julián sobre cómo empezó su andadura con él, del que asegura que, en los primeros cuatro años de Marbella, fue el mejor alcalde que ha habido: "Transformó la ciudad, pero ya después apareció el color de dinero". Comienzos y vivencias de lo que se sinceraba completamente en sus memorias de 600 páginas, en las que también habla de una conversación que tuvo con él: "Le dije que iba a contar todo lo que había hecho en Marbella".

Del que afirmaba que le ofrecieron que le traicionase durante una reunión en el hotel Villamagna: "Me ofrecieron que contase lo que pasaba en Marbella y el juez entra a saco, pero yo a Jesús Gil le quería mucho. Me fui porque yo no traiciono a Jesús Gil, de ninguna manera". Asegurando que se fue de esta reunión porque no se veía capacitado para hacer algo así.

Julián Muñoz responde: "¿Quiénes son los que más dinero se llevaron de todo esto?"

Los principales protagonistas de la operación Malaya son definidos por un Julián Muñoz que decidía contar el poder que había por medio. "A parte de Jesús Gil, que está demostrado que se lo llevó al Atlético de Madrid y a todos los sitios. José Luis Sierra, que era el cerebro. Estaba José Luis Jiménez, Roca,... siete u ocho, el clan del visón. Yo les llamaba el clan del visón porque las mujeres iban a la competencia a ver cuál era el abrigo más importante que tenía", contestaba Julián a la pregunta de quiénes son los que más dinero se llevaron de todo esto, entre otras muchas cosas.

Lo que tenía claro de todo esto es que "el fue alcalde de Marbella" porque se lo merecía: "Después de inhabilitar con Jesús, cuando yo gané, me lo merecía".

Etapa como político de la que habla en esta entrevista, de la que desvelaba cantidades concretas de dinero que ganó, dejando claro que vivía como un marqués y que no pagaba en ningún sitio. "Nunca me he quedado con dinero de este pueblo, pero he ganado mucho dinero. Te hago las cuestas rápido: ganaba 50.000 pesetas por cada sociedad municipal mensual de las que presidía 22, asistencia a plenos, asistencia a comisiones, cualquier asociación de vecinos, 5 millones pesetas al año por peternecer al grupo GIL y ser diputado".

"Jesús Gil nos daba un millón de pesetas, pero muy de vez en cuando, no era una cosa habitual", recordaba, como también contaba que "no pagaba prácticamente en ningún sitio", lo que hacía que viviera como un Marqués, según él mismo decía.