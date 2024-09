Elle Macpherson revela que padeció cáncer de mama y que se negó a recibir quimioterapia

"Me dio la oportunidad de buscar en lo más profundo de mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí... Me di cuenta de que iba a necesitar mi propia verdad, mi sistema de creencias para que me apoyara en esto. Y eso fue lo que hice", ha admitido Macpherson.

Tomar esta decisión fue " lo más difícil que he hecho en mi vida ". Sin embargo, "decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil", escribe en su libro autobiográfico.

"Cy simplemente pensaba que la quimioterapia te mata. Por eso nunca quiso que lo hiciera porque pensaba que era un beso de la muerte. Flynn, que es más convencional, no se sentía cómodo en absoluto con mi elección. Sin embargo, es mi hijo y me apoyaría en todo y me amaría a pesar de mis decisiones, incluso si no estuviera de acuerdo con ellos. Mis hijos me apoyaron muchísimo, cada uno a su manera, pero yo sabía que estaban muy asustados".