Amaia Montero modifica su aspecto físico y sorprende a sus fans: dos imágenes y un look rompedor

Desde entonces, la exvocalista de la Oreja de Van Gogh se encuentra en el centro de las miradas, ha devuelto la ilusión a sus fans sobre su posible regreso al sector y su popularidad se ha visto in crescendo .

Amaia ha compartido este pasado domingo 8 de septiembre dos instantáneas. En una de ellas se muestra visiblemente feliz y con una gran sonrisa, y con un look compuesto por un vestido blanco que realza su figura y ha completado con un semirecogido, un bolso y unos tacones rosas. Ha acompañado la imagen con la canción She Drives Me Crazy de Fine Young Cannibals.