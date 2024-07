Las tiernas palabras de Pablo Benegas, de 'La Oreja de Van Gogh', a Amaia Montero: "Puedes estar orgullosa"

" Pensaba que jamás volvería a pisar un escenario . Me guardo este momento para siempre", señaló entonces, visiblemente emocionada.

"Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar Nothing compares to you. Y efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú", ha comenzado el artista en un post junto a una tierna imagen de Montero de cuando Pablo "te hacía fotos".