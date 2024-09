El autor de la biografía de Kate Middleton revela el gran miedo del rey Carlos III sobre el príncipe Guillermo

La eterna sonrisa de la princesa de Gales es su gran arma, pero la nueva biografía sobre ella, 'Catherine, the Princess of Wales: The Biography', también cuenta esas circunstancias que se la han borrado; por supuesto, su enfermedad; la muerte de la reina madre; o tener que 'disimular' su falta de empatía con Meghan Markle. "¿Por qué la gente cree que Meghan y Kate tienen que ser amigas? ¿Simplemente por casarse con dos hermanos? Me pregunto cuántas cuñadas se llevan bien", ha indicado el autor de la biografía, Robert Jobson.