El comunicado íntegro de Kate Middleton al terminar la quimioterapia: "El viaje del cáncer es aterrador e impredecible"

A medida que el verano llega a su fin, no puedo expresar el alivio que siento al haber completado por fin mi tratamiento de quimioterapia.

Ahora me centro en hacer todo lo que pueda para no tener cáncer. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene.