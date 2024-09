Selena Gómez confiesa que no puede tener hijos: "Pondría en peligro mi vida y la del bebé"

Aunque en España la gestación subrogada no es una práctica legal, en Estados es un opción viable para aquellas mujeres (u hombres) que, por distintos motivos, no pueden tener un hijo con sus propios órganos reproductores. Uno de los casos más conocidos es el de Paris Hilton quien, recientemente, dio la bienvenida a su segundo hijo (una niña, en este caso) a través de este controvertido método. Una idea que le ha dado la esperanza a Selena Gómez de poder conseguir su sueño de ser mamá:

"Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer gestación subrogada o adopción, que son dos posibilidades enormes para mí. Me hizo sentir muy agradecida por las otras salidas para las personas que se mueren por querer ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, que será un poco diferente. Aunque, al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi bebé”, ha dicho en Vanity Fair.