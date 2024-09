Miki Nadal y su pareja Helena Aldea presentan a su hija recién nacida a su salida del hospital

"No tenemos más que palabras de agradecimiento a todos por hacernos vivir un amanecer precioso. A las 06:11 del 9 del 9 nació Ángela Nadal Ruiz Furriel Aldea (las abuelas también merecen estar presentes con sus apellidos). No puedo dejar de destacar a la auténtica protagonista de todo esto, la madre. Helena, has pasado 9 meses muy duros con mucho malestar al principio y mucho agotamiento al final sin dejar de atender tu empresa hasta la última semana, sin dejar de cuidar a Galatea hasta el último día, sin dejar de aguantarme a mí hasta el último minuto y todo esto sin dejar de sonreír. Muchas gracias por ser y estar, siempre. Te quiero y te admiro", escribía en su perfil de las redes junto a varias instantáneas.