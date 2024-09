Los príncipes Carlos Felipe y Sofía de Suecia serán padres por cuarta vez: el mensaje de la Casa Real

"La princesa Sofía está bien y se estima que su descendencia nacerá en febrero de 2025 . Durante el otoño, no se esperan cambios en el programa oficial de la princesa Sofía", ha concluido el mensaje junto a una imagen inédita de la feliz pareja mirando directamente a cámara y visiblemente sonrientes y cercanos.

Así, será a principios del año que viene cuando el segundo hijo de los reyes Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia, junto a su esposa, darán la bienvenida al nuevo miembro de la familia. La Casa Real no ha desvelado el sexo del bebé .

Su cuarto hijo se unirá a los pequeños Alexander, Gabriel y Julian, los tres hijos del matrimonio que no poseen títulos reales ni funciones de representación vinculadas a la jefatura de Estado, tal y como decidió el rey sueco en 2019.

"Lo primero en lo que me fijé de Carlos Felipe es que parecía un hombre humilde. Cuando comencé a conocerlo vi que es increíblemente natural, muy inteligente y humilde", desveló Sofia en una entrevista con el canal 4 de la televisión Sueca poco antes de su enlace nupcial. "No creo haber conocido la magia del amor antes de conocer a Sofía. Pero desde que la conocí he podido ver cómo el amor puede transformar a una persona", apuntó el príncipe.