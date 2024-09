Bruce Springsteen cumple 75 años: los secretos de una vida de rock, depresión, récord y fidelidad

Bruce Springsteen cumple 75 años en medio de una temporada llena de baches físicos y emocionales que el autor de ‘Born to run’ esquiva como puede. El golpe más duro ha sido la reciente muerte de su madre Adele Springsteen . No lo es menos la angustia diara ante una sombra contra la que lucha su mujer, Patti Scialfa , miembro de The E-Street Band, afectada por un tipo de cáncer de la médula ósea.

La pérdida, el paso del tiempo y la depresión marcan algunos de sus discos como ‘Letter To You’ (2020), grabado tras la muerte de George Theiss , con el que había coescrito las primeras canciones de su vida y con el que formó su primera banda, The Castiles, siendo Springsteen su último miembro superviviente.

Los problemas en ese sentido se solventaron y fueron muchas las ciudades que volvieron a oírle rugir en grandes estadios. No obstante, también fue esta la gira en la que descubrieron la enfermedad de su mujer y que la obligó a participar solo de manera muy parcial en los conciertos. Después de 33 años de matrimonio , forman una de las parejas más sólidas del mundo del rock. Springsteen reconocía en sus memorias ‘Born to run’ la importancia de su mujer como su sostén emocional y psicológico en las etapas en las que, como le sucediera su padre, sufre episodios depresivos .

Miembro del Salón de la Fama del Rock And Roll con 22 premios Grammy, dos Globos de Oro y un Oscar por su tema ‘Streets of Philadelphia’, algunos de estos hechos recientes formarán parte del documental que Disney + estrenará en exclusiva el próximo 25 de octubre, ‘Bruce Springsteen and The E Street Band: Diarios de carretera’. Además, una obra recién publicada en España recopila lo más granado de su vida hasta su conversión en leyenda, ‘Springsteen. 75 aniversario’.