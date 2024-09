Así fue el 32º cumpleaños de Rosalía: de la fuente de cigarros a la interminable lista de invitados famosos

Pero, outfits aparte, lo que más llamó la atención es la fuente de cigarros que Rosalía tenía preparada para todos sus invitados. Una vez más, el tabaco se convirtió en el secundario protagonista de una fiesta de 'motomamis', pues la propia Rosalía ya apareció con un ramo de flores-cigarros en el cumpleaños de la también cantante Charlie XCX. Como curiosidad, en su gran noche puso también pequeñas cajetillas de cerillas con el símbolo omega y dos fotografías: la de ella y la del compañero de su nuevo feat., Ralphie Choo, encima de una frase que aparece en la canción: "Ya no fumo, ya no bebo, no consumo y lo presumo".