Shakira publica 'Soltera', su nueva canción con un guiño a Gerard Piqué y otro a Alejandro Sanz

Escudándose en su arte y en las letras que ella misma compone con la ayuda de otros compositores y productores, Shakira vuelve a mandar 'recaditos' a su expareja y al padre de sus hijos. En su nuevo tema 'Soltera', la artista que pretende que esta canción se convierta en un "himno femenino" apunta que tiene el "derecho de portarme mal pa’ pasarla bien, pa’ que ese cabrón cuando me vea le duela".

Esta píldora no es la única que ha lanzado Shakira. Según avanza la letra de la canción, la intérprete vuelve a hacer referencia al miedo que ha cogido a enamorarse después de su última relación: "Muchos son los que me tiran, pero pocos son lo que me dan. Yo soy selectiva, poca trayectoria, normal. Por razones obvias, al amor le cogí fobia".